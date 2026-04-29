Brenntag Aktie
Marktkap. 8,64 Mrd. EURKGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Brenntag von 42 auf 60 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Der Nahost-Krieg habe die Weichen neu gestellt, schrieb Nicole Manion am Mittwochabend. Preissprünge bei Energie und Chemieprodukten sorgten für bessere Gewinnaussichten des Händlers./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 23:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Neutral
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
59,72 €
|Abst. Kursziel*:
0,47%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
60,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,25%
|
Analyst Name:
Nicole Manion
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
54,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Brenntag SE
|08:41
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.04.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|13.04.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|08:41
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.04.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|13.04.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.04.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|25.03.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Brenntag Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|13.04.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG