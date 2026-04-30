Barclays Capital

Brenntag SE Equal Weight

10:16 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe über dem Konsens gelegen, schrieb Anil Shenoy am Mittwoch. Vorgezogene Käufe und frühzeitige Lieferketteneffekte sorgten dafür, dass sich der Chemikalienhändler von seinen Wettbewerbern abhebe./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag