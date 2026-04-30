Brenntag Aktie
Marktkap. 9,08 Mrd. EURKGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe über dem Konsens gelegen, schrieb Anil Shenoy am Mittwoch. Vorgezogene Käufe und frühzeitige Lieferketteneffekte sorgten dafür, dass sich der Chemikalienhändler von seinen Wettbewerbern abhebe./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Equal Weight
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
57,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
61,64 €
|Abst. Kursziel*:
-7,53%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
61,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,65%
|
Analyst Name:
Anil Shenoy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Brenntag SE
|10:16
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|09:36
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:16
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|09:36
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.04.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:36
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|25.03.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|13.04.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital