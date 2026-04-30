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Barclays Capital

Brenntag SE Equal Weight

10:16 Uhr
Brenntag SE Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe über dem Konsens gelegen, schrieb Anil Shenoy am Mittwoch. Vorgezogene Käufe und frühzeitige Lieferketteneffekte sorgten dafür, dass sich der Chemikalienhändler von seinen Wettbewerbern abhebe./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Equal Weight

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
61,64 €		 Abst. Kursziel*:
-7,53%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
61,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,65%
Analyst Name:
Anil Shenoy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

10:16 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
09:36 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:41 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
30.04.26 Brenntag Neutral UBS AG
16.04.26 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
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