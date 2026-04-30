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Symbol BNTGF

Warburg Research

Brenntag SE Hold

11:31 Uhr
Brenntag SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Brenntag nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Hold"belassen. Die Ergebnisse des Chemikalienhändlers hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch. Es ist jedoch ungewiss, inwieweit sich die Mitte März zu beobachtende positive Geschäftsentwicklung angesichts des volatilen geopolitischen Umfelds fortsetzen wird./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Hold

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
53,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
61,82 €		 Abst. Kursziel*:
-14,27%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
62,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,79%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

12:21 Brenntag Neutral UBS AG
11:31 Brenntag Hold Warburg Research
10:16 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
09:36 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:41 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
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