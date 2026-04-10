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Barclays Capital

Brenntag SE Equal Weight

14:06 Uhr
Brenntag SE Equal Weight
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Brenntag SE
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Brenntag von 42 auf 57 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Anil Shenoy hob am Freitag die Schätzungen für Europas Chemiehändler aufgrund der positiven Impulse durch die Verwerfungen im Zuge des Iran-Kriegs. Shenoy liegt mit allen Ergebnisprognosen über dem Konsens, favorisiert aber IMCD gegenüber Azelis und Brenntag./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 14:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Equal Weight

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
58,40 €		 Abst. Kursziel*:
-2,40%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
58,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,20%
Analyst Name:
Anil Shenoy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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