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Marktkap. 41,38 Mrd. EUR

KGV 17,55 Div. Rendite 3,05%
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WKN CBK100

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ISIN DE000CBK1001

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Symbol CRZBF

Barclays Capital

Commerzbank Overweight

09:01 Uhr
Commerzbank Overweight
Aktie in diesem Artikel
Commerzbank
36,92 EUR 0,19 EUR 0,52%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. Flora Bocahut diskutierte am Donnerstagabend Gründe für und wider ein höheres Gebot der Unicredit. Mit einem weiteren Anstieg der Unicredit-Aktie auf etwa 80 Euro könnte die implizite Offerte dem mittleren Kurszielniveau der Analysten für die Commerzbank von 42 Euro sehr nahe rücken, schrieb sie. Dieses Niveau wäre für die Commerzbank-Aktionäre vermutlich reizvoller. Insgesamt sieht Bocahut bei der Commerzbank ein günstiges Verhältnis zwischen Chancen und Risiken - entweder durch ein höheres Gebot oder eine gute Umsetzung der eigenen Strategie./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 17:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 02:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Commerzbank Overweight

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
37,03 €		 Abst. Kursziel*:
13,42%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
36,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,76%
Analyst Name:
Flora Bocahut 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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