Commerzbank Aktie
Marktkap. 41,38 Mrd. EURKGV 17,55 Div. Rendite 3,05%
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Symbol CRZBF
Commerzbank Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Overweight" belassen. Flora Bocahut diskutierte am Donnerstagabend Gründe für und wider ein höheres Gebot der Unicredit. Mit einem weiteren Anstieg der Unicredit-Aktie auf etwa 80 Euro könnte die implizite Offerte dem mittleren Kurszielniveau der Analysten für die Commerzbank von 42 Euro sehr nahe rücken, schrieb sie. Dieses Niveau wäre für die Commerzbank-Aktionäre vermutlich reizvoller. Insgesamt sieht Bocahut bei der Commerzbank ein günstiges Verhältnis zwischen Chancen und Risiken - entweder durch ein höheres Gebot oder eine gute Umsetzung der eigenen Strategie./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 17:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Commerzbank Overweight
|Unternehmen:
Commerzbank
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
37,03 €
|Abst. Kursziel*:
13,42%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
36,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,76%
|
Analyst Name:
Flora Bocahut
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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