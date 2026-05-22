Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 170,91 Mrd. EURKGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen auf "Hold" belassen. Die Steigerung der verabreichten Dosen des Abnehmmittels Wegovy in der neuen Pillenform sei noch nicht mit den Injektionen vergleichbar, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur Diskussion mit den Dänen im Rahmen der "dbAccess European Champions Conference". Darüber hinaus sei es auch um die Preise gegangen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
290,00 DKK
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
38,24 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
272,50 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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