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WKN A3EU6F

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ISIN DK0062498333

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Symbol NONOF

Deutsche Bank AG

Novo Nordisk Hold

13:36 Uhr
Novo Nordisk Hold
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen auf "Hold" belassen. Die Steigerung der verabreichten Dosen des Abnehmmittels Wegovy in der neuen Pillenform sei noch nicht mit den Injektionen vergleichbar, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur Diskussion mit den Dänen im Rahmen der "dbAccess European Champions Conference". Darüber hinaus sei es auch um die Preise gegangen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novo Nordisk Hold

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
290,00 DKK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
38,24 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
272,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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20.05.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
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