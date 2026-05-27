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Marktkap. 100,98 Mrd. EUR

KGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
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WKN 623100

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ISIN DE0006231004

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Symbol IFNNF

Deutsche Bank AG

Infineon Buy

10:11 Uhr
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon anlässlich der Investorenveranstaltung "dbAccess European Champions Conference" von 70 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management habe positive Botschaften vermittelt, schrieb Johannes Schaller in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Das erhöhte Kursziel reflektiere das starke Engagement im Bereich Künstliche Intelligenz, das erhebliche Potenzial für eine Margensteigerung, anhaltende Marktanteilsgewinne im Automobilbereich und anderen Teilen des Produktportfolios sowie das Potenzial gegenüber seinen Basisprognosen für 2027./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Infineon Buy

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
79,33 €		 Abst. Kursziel*:
13,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
78,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,07%
Analyst Name:
Johannes Schaller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
70,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

10:11 Infineon Buy Deutsche Bank AG
18.05.26 Infineon Buy Citigroup Corp.
15.05.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.05.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.05.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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