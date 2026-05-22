DZ BANK

FUCHS SE VZ Kaufen

16:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fuchs SE von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 40 auf 43 Euro angehoben. Der Schmierstoffhersteller zeichne sich durch seine Verlässlichkeit aus, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung. Das Unternehmen biete langfristiges Potenzial in einem herausfordernden Markt./rob/tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB