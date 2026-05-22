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Symbol FUPPF

DZ BANK

FUCHS SE VZ Kaufen

16:31 Uhr
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Aktie in diesem Artikel
FUCHS SE VZ
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Fuchs SE von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 40 auf 43 Euro angehoben. Der Schmierstoffhersteller zeichne sich durch seine Verlässlichkeit aus, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung. Das Unternehmen biete langfristiges Potenzial in einem herausfordernden Markt./rob/tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Kaufen

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
38,34 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
38,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FUCHS SE VZ

16:31 FUCHS Kaufen DZ BANK
09:31 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
22.05.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.04.26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
30.04.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
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