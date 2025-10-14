FUCHS Aktie
Marktkap. 4,34 Mrd. EURKGV 18,15 Div. Rendite 2,81%
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Symbol FUPPF
FUCHS SE VZ Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Fuchs SE nach Quartalszahlen von 38 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) liege über den Markterwartungen, doch die im Vorquartal nach unten angepassten Jahresziele habe der Schmierstoffhersteller bestätigt, schrieb Peter Spengler am Freitag. Da er bis Ende 2026 keine Verbesserung der makroökonomischen Situation erwartet, sieht er kurzfristig keine großen positiven Impulse für den Aktienkurs./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 12:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FUCHS PETROLUB
Zusammenfassung: FUCHS Verkaufen
|Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
40,24 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
39,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Peter Spengler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
49,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FUCHS SE VZ
|13:26
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|09:06
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:26
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|09:06
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|22.10.25
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|FUCHS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:26
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|23.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|16.07.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|16.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|30.04.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|11.04.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research