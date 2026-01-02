DAX 24.862 +0,0%ESt50 5.899 -0,4%MSCI World 4.484 +0,1%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.396 +0,7%Bitcoin 79.787 -0,5%Euro 1,1710 -0,1%Öl 61,93 +0,3%Gold 4.451 +0,1%
FUCHS Aktie

38,04 EUR -0,26 EUR -0,68 %
STU
Marktkap. 4,46 Mrd. EUR

KGV 18,15 Div. Rendite 2,81%
Deutsche Bank AG

FUCHS SE VZ Buy

10:06 Uhr
FUCHS SE VZ Buy
FUCHS SE VZ
38,04 EUR -0,26 EUR -0,68%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien der Fuchs SE von 54 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Lars Vom-Cleff senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) für 2026 und 2027. Er sei bisher etwas zu optimistisch gewesen für den Schmierstoffhersteller./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Buy

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,88 €		 Abst. Kursziel*:
32,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,44%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FUCHS SE VZ

10:06 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
27.11.25 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 FUCHS Overweight Barclays Capital
03.11.25 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.25 FUCHS Buy Warburg Research
mehr Analysen

