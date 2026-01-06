DAX 25.062 +0,7%ESt50 5.914 -0,3%MSCI World 4.501 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.609 +0,3%Bitcoin 77.975 -2,7%Euro 1,1694 +0,0%Öl 60,20 -0,5%Gold 4.448 -1,0%
TeamViewer Aktie

5,72 EUR -0,01 EUR -0,17 %
STU
Marktkap. 938,66 Mio. EUR

KGV 12,43 Div. Rendite 0,00%
WKN A2YN90

ISIN DE000A2YN900

Symbol TMVWF

Barclays Capital

TeamViewer Overweight

15:31 Uhr
TeamViewer Overweight
TeamViewer
5,72 EUR -0,01 EUR -0,17%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Teamviewer von 10,50 auf 8,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die von ihm beobachteten europäischen Aktien von Softwareunternehmen, IT-Dienstleistern und Zahlungsspezialisten dürften weiterhin von Ängsten vor einer platzenden KI-Blase und einer Umschichtung in Halbleiterwerte beeinflusst werden, schrieb Sven Merkt in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dennoch sollten die Geschäftszahlen für das vierte Quartal und für 2026 insgesamt weitgehend solide ausfallen. Für Teamviewer reduzierte er aber seine Gewinnprognosen (EPS) für 2026 und 2027./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
TeamViewer		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
5,59 €		 Abst. Kursziel*:
52,19%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
5,72 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,73%
Analyst Name:
Sven Merkt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TeamViewer

15:31 TeamViewer Overweight Barclays Capital
04.12.25 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.12.25 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.10.25 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nachrichten zu TeamViewer

