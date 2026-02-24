Barclays Capital

Diageo Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2550 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst Laurence Whyatt rechnet trotz gesenkten Jahreszielen nicht mit Einschnitten am Ergebniskonsens, wie er am Mittwoch nach dem Bericht zum ersten Geschäftshalbjahr schrieb./ag/mf

25.02.2026

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:31 / GMT

