Diageo Aktie
Marktkap. 47,36 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2550 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst Laurence Whyatt rechnet trotz gesenkten Jahreszielen nicht mit Einschnitten am Ergebniskonsens, wie er am Mittwoch nach dem Bericht zum ersten Geschäftshalbjahr schrieb./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Overweight
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
25,50 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
20,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
17,55 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Laurence Whyatt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,06 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
