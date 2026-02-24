DAX 25.073 +0,4%ESt50 6.157 +0,7%MSCI World 4.546 +0,1%Top 10 Crypto 8,4460 +3,2%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.432 +1,9%Euro 1,1778 +0,0%Öl 71,23 +0,0%Gold 5.163 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 PayPal A14R7U Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Asiens Börsen schließen höher -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall im Fokus
Top News
Lucid-Aktie sackt ab: Tesla-Rivale schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste Lucid-Aktie sackt ab: Tesla-Rivale schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste
AUTO1-Aktie denoch in Rot: Nach Rekordjahr erwartet Unternehmen weiter steigenden Gewinn AUTO1-Aktie denoch in Rot: Nach Rekordjahr erwartet Unternehmen weiter steigenden Gewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Diageo Aktie

Kaufen
Verkaufen
Diageo Aktien-Sparplan
19,95 EUR -1,45 EUR -6,78 %
STU
17,55 GBP -1,19 GBP -6,35 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 47,36 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 851247

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0002374006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DGEAF

Barclays Capital

Diageo Overweight

11:51 Uhr
Diageo Overweight
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
19,95 EUR -1,45 EUR -6,78%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2550 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst Laurence Whyatt rechnet trotz gesenkten Jahreszielen nicht mit Einschnitten am Ergebniskonsens, wie er am Mittwoch nach dem Bericht zum ersten Geschäftshalbjahr schrieb./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Overweight

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
25,50 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
20,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
17,55 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Laurence Whyatt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,06 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

11:51 Diageo Overweight Barclays Capital
11:36 Diageo Neutral UBS AG
10:41 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
10:36 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:26 Diageo Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Diageo plc

dpa-afx Gesenkte Ziele Diageo-Aktie fällt: Herbe Dividendenkürzung und schwacher Ausblick belasten Diageo-Aktie fällt: Herbe Dividendenkürzung und schwacher Ausblick belasten
dpa-afx Nach Geschäftsrückgang: Guinness-Hersteller Diageo streicht Dividende zusammen
finanzen.net LSE-Handel: FTSE 100 beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsstart stärker
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Mittwochvormittag weit abgeschlagen
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo verteuert sich am Nachmittag
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Dienstagmittag mit kaum veränderter Tendenz
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer
MarketWatch American tequila sales are collapsing. Diageo is cutting its dividend in half.
Financial Times New Diageo boss cuts dividend as Guinness maker’s sales slide
RTE.ie Diageo CEO plans to overhaul executive team, FT reports
Financial Times Dave Lewis plans executive overhaul at ‘fat and happy’ Diageo
Zacks Diageo 1H26 Earnings Ready to Unfold: What Are the Chances of a Beat?
Financial Times Directors’ Deals: Diageo insider digs deep as strategy debate continues
RTE.ie Diageo to raise price of pint of Guinness from next month
Business Times Guinness-owner Diageo is said to weigh options for China assets including sale
RSS Feed
Diageo plc zu myNews hinzufügen