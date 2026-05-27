BMW Aktie
Marktkap. 46,14 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für BMW von 102 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Wir sehen BMW weiterhin von den deutschen Herstellern mit am besten beim Thema Transformation positioniert", schrieb Michael Punzet am Donnerstag. Dies gelte auch im Hinblick auf die Zollunsicherheiten. Zusätzlich stütze das Aktienrückkaufprogramm. Auf Basis aktueller Schätzungen ergibt sich in seinem Eigenkapitalrendite-Eigenkapitalkosten-Modell aber ein etwas niedrigerer fairer Wert./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Johannes Simon/Getty Images
Zusammenfassung: BMW Kaufen
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
76,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
75,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Punzet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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