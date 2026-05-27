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DZ BANK

BMW Kaufen

13:21 Uhr
BMW Kaufen
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für BMW von 102 auf 94 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Wir sehen BMW weiterhin von den deutschen Herstellern mit am besten beim Thema Transformation positioniert", schrieb Michael Punzet am Donnerstag. Dies gelte auch im Hinblick auf die Zollunsicherheiten. Zusätzlich stütze das Aktienrückkaufprogramm. Auf Basis aktueller Schätzungen ergibt sich in seinem Eigenkapitalrendite-Eigenkapitalkosten-Modell aber ein etwas niedrigerer fairer Wert./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Johannes Simon/Getty Images

Zusammenfassung: BMW Kaufen

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
76,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
75,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Punzet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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