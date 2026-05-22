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Marktkap. 26,14 Mrd. EUR

KGV 11,59
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Symbol RYAOF

Barclays Capital

Ryanair Overweight

08:06 Uhr
Ryanair Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
25,43 EUR -0,15 EUR -0,59%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ryanair auf "Overweight" belassen. Es gebe am Markt einige Unsicherheit hinsichtlich der Durchschnittserlöse der Fluggesellschaften auf Kurzstrecken in der Sommersaison, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwoch in seinem Branchenkommentar. Er sieht keinen Widerspruch in den Signalen von Ryanair und Easyjet, die auch zu jenen von Jet2 und Tui passten. Die Buchungen dürften in diesem Jahr später erfolgen als üblich./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Overweight

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
25,06 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
25,43 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,74 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:06 Ryanair Overweight Barclays Capital
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20.05.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
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