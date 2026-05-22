Ryanair Aktie
Marktkap. 26,14 Mrd. EURKGV 11,59
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ryanair auf "Overweight" belassen. Es gebe am Markt einige Unsicherheit hinsichtlich der Durchschnittserlöse der Fluggesellschaften auf Kurzstrecken in der Sommersaison, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwoch in seinem Branchenkommentar. Er sieht keinen Widerspruch in den Signalen von Ryanair und Easyjet, die auch zu jenen von Jet2 und Tui passten. Die Buchungen dürften in diesem Jahr später erfolgen als üblich./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
25,06 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
25,43 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,74 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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