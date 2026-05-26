Südzucker Aktie

Marktkap. 2,36 Mrd. EUR

ISIN DE0007297004

Symbol SUEZF

Barclays Capital

Südzucker Overweight

08:16 Uhr
Südzucker Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Südzucker von 15 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Erholung des Zuckergeschäfts dürfte langsamer vonstattengehen als gedacht, das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken bleibe aber attraktiv, schrieb Alex Sloane am Dienstagnachmittag. Entscheidend bleibe zunächst die Entwicklung bei Ethanol. Kurzfristiger Auftrieb könnte zum langfristigen Rückenwind werden./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 16:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Südzucker Overweight

Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
11,64 €		 Abst. Kursziel*:
20,27%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
11,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,95%
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

08:16 Südzucker Overweight Barclays Capital
22.05.26 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
21.05.26 Südzucker Overweight Barclays Capital
28.04.26 Südzucker Halten DZ BANK
28.04.26 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

