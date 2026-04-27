Südzucker Aktie
Marktkap. 2,36 Mrd. EURDiv. Rendite 1,84%
WKN 729700
ISIN DE0007297004
Symbol SUEZF
Südzucker Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Südzucker nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Der Zuckerkonzern habe mit dem operativen Ergebnis die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Alex Sloane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem könnte sich der bestätigte Ausblick auf das neue Geschäftsjahr als konservativ erweisen./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 16:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 16:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ah
Zusammenfassung: Südzucker Overweight
|Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
15,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
11,60 €
|Abst. Kursziel*:
29,31%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
11,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,66%
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,03 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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