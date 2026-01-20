Südzucker Aktie
Marktkap. 1,95 Mrd. EURDiv. Rendite 1,84%
WKN 729700
ISIN DE0007297004
Symbol SUEZF
Südzucker Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Südzucker von 10 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Aufgrund der anhaltend schwachen Zuckerpreise habe er seine Ergebnisprognose (Ebitda) für das Geschäftsjahr 2026/27 reduziert, schrieb Alex Sloane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Deshalb sowie angesichts der Volatilität bei CropEnergies und einer relativ angespannten Bilanz halte er das Chance-Risiko-Verhältnis weiterhin für unattraktiv./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Südzucker Underweight
|Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
9,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
9,53 €
|Abst. Kursziel*:
-5,56%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
9,41 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,36%
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
