DAX 23.630 +0,0%ESt50 5.774 -0,4%MSCI World 4.419 -0,2%Top 10 Crypto 9,2320 -0,9%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 60.901 +0,1%Euro 1,1555 +0,0%Öl 96,19 +2,7%Gold 5.184 +0,5%
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 SAP 716460 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Vonovia A1ML7J Novo Nordisk A3EU6F
Deutsche Bank Aktie

26,18 EUR -1,04 EUR -3,82 %
STU
30,35 USD -1,44 USD -4,51 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 50,83 Mrd. EUR

KGV 9,34 Div. Rendite 3,02%
WKN 514000

ISIN DE0005140008

Symbol DB

RBC Capital Markets

Deutsche Bank Outperform

11:41 Uhr
Deutsche Bank Outperform
Deutsche Bank AG
26,18 EUR -1,04 EUR -3,82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Die bestätigte Zielmarke für die Rendite auf das materielle (ROTE) in diesem Jahr übertreffe die Konsensschätzung, schrieb Anke Reingen am Donnerstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:55 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Slava2009 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Outperform

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
26,16 €		 Abst. Kursziel*:
45,29%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
26,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,18%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

