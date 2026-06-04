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Symbol IFNNF

Warburg Research

Infineon Hold

09:11 Uhr
Infineon Hold
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
81,01 EUR 0,00 EUR 0,00%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Infineon mit Verweis auf die jüngste Kursrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 47 auf 84 Euro angehoben. Die fundamentalen Gründe für einen Kursanstieg beim Halbleiterkonzern seien gegeben, schrieb Malte Schaumann in seiner Neubewertung am Freitag. Er verwies auf die deutlich verbesserten Nachfrageaussichten im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI). Doch die Bewertungskennziffern hätten inzwischen historische Höchststände erreicht, was die hohen Erwartungen widerspiegele./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Infineon Hold

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
81,04 €		 Abst. Kursziel*:
3,65%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
81,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,69%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

09:11 Infineon Hold Warburg Research
02.06.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
01.06.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
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18.05.26 Infineon Buy Citigroup Corp.
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