Infineon Aktie
Marktkap. 106,35 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Infineon anlässlich der Eröffnung der neuen Chip-Fabrik in Dresden auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Nachfrage nach den KI-Produkten des Halbleiterkonzerns sei weiterhin stark, schrieb Johannes Schaller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht deshalb Spielraum, das KI-Umsatzziel für 2027 von 2,5 Milliarden Euro deutlich nach oben anzupassen. Auch die jüngst angekündigte zweite Runde von Preiserhöhungen bleibe ein positiver Treiber, schrieb der Experte./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Infineon
Zusammenfassung: Infineon Buy
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
76,20 €
|Abst. Kursziel*:
18,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
75,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,50%
|
Analyst Name:
Johannes Schaller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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