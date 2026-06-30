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Symbol IFNNF

UBS AG

Infineon Neutral

11:51 Uhr
Infineon Neutral
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon auf "Neutral" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Zur Vorlage der Quartalszahlen am 5. August dürfte das Management des Halbleiterkonzerns weiter einen positiven Ton mit Blick auf den Geschäftszyklus und das Thema Künstliche Intelligenz (KI) anschlagen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Für das zweite Halbjahr prognostiziert er indes zunehmende Risiken im Zusammenhang mit den Marktanteilen im Bereich KI sowie anhaltende Herausforderungen in China. Nicht nur, aber auch dort sorgt er sich um das weniger im Fokus stehende Nicht-KI-Geschäft, das im laufenden Jahr 90 Prozent der Erlöse erwirtschaften sollte./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 16:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Infineon

Zusammenfassung: Infineon Neutral

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
76,20 €		 Abst. Kursziel*:
-19,95%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
76,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-19,91%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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