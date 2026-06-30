Infineon Aktie
Marktkap. 106,35 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon auf "Neutral" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Zur Vorlage der Quartalszahlen am 5. August dürfte das Management des Halbleiterkonzerns weiter einen positiven Ton mit Blick auf den Geschäftszyklus und das Thema Künstliche Intelligenz (KI) anschlagen, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Für das zweite Halbjahr prognostiziert er indes zunehmende Risiken im Zusammenhang mit den Marktanteilen im Bereich KI sowie anhaltende Herausforderungen in China. Nicht nur, aber auch dort sorgt er sich um das weniger im Fokus stehende Nicht-KI-Geschäft, das im laufenden Jahr 90 Prozent der Erlöse erwirtschaften sollte./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 16:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Infineon
Zusammenfassung: Infineon Neutral
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
61,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
76,20 €
|Abst. Kursziel*:
-19,95%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
76,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-19,91%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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