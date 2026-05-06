UBS AG

Infineon Neutral

13:16 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon von 45 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei dem Chipkonzern komme der Zyklus schneller als erwartet in die Gänge, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies veranlasse ihn zu höheren Schätzungen. Er sieht aber weiterhin nur begrenztes Potenzial, was die KI-bezogenen Umsätze für das Jahr 2027 betrifft. Diese seien derzeit maßgeblich für die Aktie./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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