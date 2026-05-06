Infineon Aktie
Marktkap. 78,78 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Infineon von 52 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein insgesamt solides viertes Geschäftsquartal des Halbleiterkonzerns habe die Messlatte für das Geschäftsjahr 2026/27 höher gelegt, schrieb David Dai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für das laufende und kommende Geschäftsjahr./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Infineon Outperform
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
59,53 €
|Abst. Kursziel*:
24,31%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
58,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,96%
|
Analyst Name:
David Dai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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