Bernstein Research

Infineon Outperform

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Infineon von 52 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein insgesamt solides viertes Geschäftsquartal des Halbleiterkonzerns habe die Messlatte für das Geschäftsjahr 2026/27 höher gelegt, schrieb David Dai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für das laufende und kommende Geschäftsjahr./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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