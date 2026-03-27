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Marktkap. 25,72 Mrd. EUR

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Symbol HENOF

RBC Capital Markets

Henkel vz Sector Perform

10:56 Uhr
Henkel vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Henkel nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe ein ordentliches Wachstum berichtet und damit die Erwartungen übertroffen, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Zudem erwarte Henkel aus Übernahmen und Veräußerungen positive Auswirkungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich und habe damit die diesbezüglichen Erwartungen konkretisiert./rob/gl/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Zusammenfassung: Henkel vz. Sector Perform

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
66,32 €		 Abst. Kursziel*:
10,07%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
66,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,77%
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
74,05 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

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