Barclays Capital

LANXESS Underweight

09:41 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lanxess auf "Underweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe zwar ergebnisseitig im ersten Quartal im Bereich Specialty Additives besser als prognostiziert abgeschnitten, doch werde dies konterkariert durch die hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Zielen für das zweite Quartal, schrieb Anil Shenoy in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LANXESS