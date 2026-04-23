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Barclays Capital

LANXESS Underweight

11:36 Uhr
LANXESS Underweight
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
17,58 EUR -0,66 EUR -3,62%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis des Kunststoff-Joint-Ventures Envalior liege klar unterhalb der ursprünglichen Planungen, schrieb Anil Shenoy am Donnerstagnachmittag. Er stellte eine Reihe von Szenarien für den Lanxess-Anteil auf. Eigentlich sei dies erst ein Thema für 2028, wenn eine Verkaufsoption fällig werde. Allerdings entspreche der aktuell für Envalior angesetzte Wert aktuell rund 40 Prozent des gesamten Konzernwerts. Damit erscheine die Causa bereits jetzt höchst relevant. /rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 16:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LANXESS

Zusammenfassung: LANXESS Underweight

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
14,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
17,54 €		 Abst. Kursziel*:
-20,18%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
17,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-20,36%
Analyst Name:
Anil Shenoy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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20.04.26 LANXESS Underweight Barclays Capital
02.04.26 LANXESS Underweight Barclays Capital
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