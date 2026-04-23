LANXESS Aktie
Marktkap. 1,61 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN 547040
ISIN DE0005470405
Symbol LNXSF
LANXESS Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lanxess mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis des Kunststoff-Joint-Ventures Envalior liege klar unterhalb der ursprünglichen Planungen, schrieb Anil Shenoy am Donnerstagnachmittag. Er stellte eine Reihe von Szenarien für den Lanxess-Anteil auf. Eigentlich sei dies erst ein Thema für 2028, wenn eine Verkaufsoption fällig werde. Allerdings entspreche der aktuell für Envalior angesetzte Wert aktuell rund 40 Prozent des gesamten Konzernwerts. Damit erscheine die Causa bereits jetzt höchst relevant. /rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LANXESS
Zusammenfassung: LANXESS Underweight
|Unternehmen:
LANXESS AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
14,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
17,54 €
|Abst. Kursziel*:
-20,18%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
17,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-20,36%
|
Analyst Name:
Anil Shenoy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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