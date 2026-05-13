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Symbol NFLX

Bernstein Research

Netflix Outperform

11:41 Uhr
Netflix Outperform
Aktie in diesem Artikel
Netflix Inc.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Netflix angesichts der jüngsten Präsentation für Werbekunden und Medienpartner "Netflix Upfront 2026" auf "Outperform" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Es sei ein klareres Bild davon vermittelt worden, wohin das 20-Milliarden-Dollar-Budget für Inhalte fließe, schrieb Laurent Yoon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Bereich kostengünstigeres, aber dadurch mit Werbung unterbrochenes Streaming (AVOD) erreiche Netflix mittlerweile weltweit rund 250 Millionen Zuschauer, wobei etwa 60 Prozent der neuen Abonnenten sich für das werbefinanzierte Angebot entschieden, sofern es verfügbar sei. Daher plane Netflix, AVOD 2027 in 15 weiteren Ländern einzuführen. Diese neuen Märkte würden das adressierbare Potenzial um weitere rund 10 Prozent erweitern, werfe zugleich aber die Frage auf, ob dies die Investitionen und die operative Komplexität der Umsetzung in jedem einzelnen Markt rechtfertige./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Netflix Outperform

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 110,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 87,56		 Abst. Kursziel*:
25,63%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 87,71		 Abst. Kursziel aktuell:
25,41%
Analyst Name:
Laurent Yoon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 115,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

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17.04.26 Netflix Equal Weight Barclays Capital
17.04.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
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