Netflix Aktie
Marktkap. 315 Mrd. EURKGV 37,09 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
Netflix Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Netflix angesichts der jüngsten Präsentation für Werbekunden und Medienpartner "Netflix Upfront 2026" auf "Outperform" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Es sei ein klareres Bild davon vermittelt worden, wohin das 20-Milliarden-Dollar-Budget für Inhalte fließe, schrieb Laurent Yoon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Bereich kostengünstigeres, aber dadurch mit Werbung unterbrochenes Streaming (AVOD) erreiche Netflix mittlerweile weltweit rund 250 Millionen Zuschauer, wobei etwa 60 Prozent der neuen Abonnenten sich für das werbefinanzierte Angebot entschieden, sofern es verfügbar sei. Daher plane Netflix, AVOD 2027 in 15 weiteren Ländern einzuführen. Diese neuen Märkte würden das adressierbare Potenzial um weitere rund 10 Prozent erweitern, werfe zugleich aber die Frage auf, ob dies die Investitionen und die operative Komplexität der Umsetzung in jedem einzelnen Markt rechtfertige./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Netflix Outperform
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 110,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 87,56
|Abst. Kursziel*:
25,63%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 87,71
|Abst. Kursziel aktuell:
25,41%
|
Analyst Name:
Laurent Yoon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 115,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
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