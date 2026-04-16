Netflix Aktie
Marktkap. 386,12 Mrd. EURKGV 37,09 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
Netflix Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 115 auf 110 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die negative Kursreaktion zeige das Risiko hoher Erwartungen an den Streaming-Riesen, was mehr als nur ein kurzfristiges Problem sein könnte, schrieb Kannan Venkateshwar in einer am Freitag vorliegenden Studie. Netflix habe seinen Jahresausblick nicht angetastet, wobei eine Anhebung der Ziele am Markt erwartet worden sei. Seit sich das Unternehmen nicht mehr konkret zu Abonnentenzahlen äußere, sei die Beurteilung schwieriger geworden./rob/niw/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 02:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Netflix Equal Weight
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 110,00
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
$ 107,79
|Abst. Kursziel*:
2,05%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
$ 97,38
|Abst. Kursziel aktuell:
12,96%
|
Analyst Name:
Kannan Venkateshwar
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 116,43
*zum Zeitpunkt der Analyse
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