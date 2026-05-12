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DZ BANK

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11.05.26
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Krones beim fairen Aktienwert von 160 Euro auf "Kaufen" belassen. Analyst Thorsten Reigber hob am Montag den starken Auftragseingang hervor. 2027 und 2028 sei eine Wachstumsbeschleunigung nötig, um den mittelfristigen Ausblick 2028 zu erreichen./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Krones

Zusammenfassung: KRONES Kaufen

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
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Analyst Name:
Thorsten Reigber 		KGV*:
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*zum Zeitpunkt der Analyse

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