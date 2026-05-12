KRONES Aktie
Marktkap. 3,91 Mrd. EURKGV 14,36 Div. Rendite 2,06%
WKN 633500
ISIN DE0006335003
Symbol KRNNF
KRONES Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Krones beim fairen Aktienwert von 160 Euro auf "Kaufen" belassen. Analyst Thorsten Reigber hob am Montag den starken Auftragseingang hervor. 2027 und 2028 sei eine Wachstumsbeschleunigung nötig, um den mittelfristigen Ausblick 2028 zu erreichen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 09:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Krones
Zusammenfassung: KRONES Kaufen
|Unternehmen:
KRONES AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
122,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
120,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Reigber
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
170,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KRONES AG
|11.05.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|09.05.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|09.05.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|09.05.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|KRONES Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.21
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|05.11.21
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|04.08.21
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|10.05.21
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|10.02.21
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|18.09.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.08.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.05.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.01.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.11.24
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG