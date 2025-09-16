DAX 23.673 +1,3%ESt50 5.439 +1,3%Top 10 Crypto 16,41 +0,6%Dow 46.018 +0,6%Nas 22.261 -0,3%Bitcoin 99.126 +0,7%Euro 1,1828 +0,1%Öl 68,10 +0,3%Gold 3.666 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 PUMA 696960 Alibaba A117ME BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent setzt auf Europa - Alle Modelle bis 2028 lokal produziert
SEC lässt sich Zeit: Verzögerungen bei der Zulassung von Ethereum-Staking sowie Solana- und XRP-ETFs
KRONES Aktie

KRONES Aktien-Sparplan
119,80 EUR -7,40 EUR -5,82 %
STU
Marktkap. 4,21 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
WKN 633500

Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006335003

Symbol KRNNF

KRONES Hold

Aktie in diesem Artikel
KRONES AG
119,80 EUR -7,40 EUR -5,82%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Krones von 141 auf 138 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Unsicherheit über die Auftragsentwicklung überschatte kurzfristig den Ausblick für das kommende Jahr, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies ergebe sich aus dem Kapitalmarkttag des Anlagenbauers. Der Experte kürzte bereits seine Gewinnschätzungen (EPS) für 2026./rob/mf/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KRONES Hold

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		 Kursziel:
138,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
126,60 €		 Abst. Kursziel*:
9,00%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
119,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,19%
Analyst Name:
Jorge Gonzalez Sadornil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
168,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KRONES AG

10:51 KRONES Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
12.09.25 KRONES Buy Deutsche Bank AG
26.08.25 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
20.08.25 KRONES Buy UBS AG
01.08.25 KRONES Buy Baader Bank
mehr Analysen

