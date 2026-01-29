DAX 24.582 +1,1%ESt50 5.959 +1,1%MSCI World 4.530 -0,4%Top 10 Crypto 10,79 -1,4%Nas 23.568 -0,5%Bitcoin 69.705 -1,4%Euro 1,1890 -0,7%Öl 70,71 -0,2%Gold 5.048 -6,2%
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Wall Street tiefer -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA im Fokus
Top News
Salesforce: Kaufgelegenheit wegen übertriebener KI-Sorgen. Drei Schutzwälle hat der Konzern. Wann zuschlagen?
American Express-Aktie verliert dennoch: Umsatz und Gewinn gestiegen
Profil

adidas Aktie

adidas Aktien-Sparplan
149,40 EUR -1,60 EUR -1,06 %
STU
Marktkap. 25,81 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol ADDDF

adidas
149,40 EUR -1,60 EUR -1,06%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 240 Euro belassen. Die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft und das angekündigte Aktienrückkaufprogramm lieferten Rückenwind für den Sportartikelhersteller, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da derzeit nichts auf eine abflauende Markendynamik hindeute, sollten die Markterwartungen für 2026 gut erreichbar sein./rob/niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 14:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 14:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
150,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
149,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
221,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

16:01 adidas Kaufen DZ BANK
16:01 adidas Equal Weight Barclays Capital
09:41 adidas Buy Warburg Research
09:06 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:51 adidas Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu adidas

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: Jenoptik, Adidas, Atoss Software, Fraport, Vinci Stocks in Action: Jenoptik, Adidas, Atoss Software, Fraport, Vinci
finanzen.net adidas-Aktie springt an: Umsatz und Betriebsergebnis gestiegen - Aktienrückkaufprogramm angekündigt
TraderFox Adidas: Bis zu 1 Mrd. Euro sollen 2026 in Aktienrückkäufe fließen!
finanzen.net adidas Aktie News: adidas am Nachmittag in Grün
finanzen.net Equal Weight-Note für adidas-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital
finanzen.net adidas-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX nachmittags im Aufwind
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX verbucht nachmittags Zuschläge
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert
Business Times Adidas plans 1-billion-euro share buyback after profits jump
EQS Group EQS-Adhoc: adidas reports record revenues in 2025 and launches share buyback
EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks NIKE vs. adidas: Which Athleticwear Stock is Poised for Growth?
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights NIKE, adidas and lululemon athletica
Financial Times Adidas Foundation highlights sport’s social value as Yeezy controversy fades
MarketWatch Adidas gets hit with rare double downgrade as BofA calls the end of the ‘casualization’ trend
EQS Group EQS-AFR: adidas AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
