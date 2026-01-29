adidas Aktie
Marktkap. 25,81 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 240 Euro belassen. Die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft und das angekündigte Aktienrückkaufprogramm lieferten Rückenwind für den Sportartikelhersteller, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da derzeit nichts auf eine abflauende Markendynamik hindeute, sollten die Markterwartungen für 2026 gut erreichbar sein./rob/niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 14:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 14:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Kaufen
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
150,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
149,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thomas Maul
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
221,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|16:01
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|16:01
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|09:41
|adidas Buy
|Warburg Research
|09:06
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:51
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|16:01
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|16:01
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|09:41
|adidas Buy
|Warburg Research
|09:06
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:51
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|16:01
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|09:41
|adidas Buy
|Warburg Research
|08:51
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|adidas Buy
|UBS AG
|08:01
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16:01
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|09:06
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.