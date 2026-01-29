adidas Aktie
Marktkap. 25,81 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Sportartikelkonzern habe im Vergleich zum Analystenkonsens eine überraschend gute Profitabilität an den Tag gelegt, schrieb Carole Madjo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie verwies dabei auf eine gesunde Umsatzentwicklung ohne Rabatte./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Equal Weight
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
190,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
150,00 €
|Abst. Kursziel*:
26,67%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
149,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,18%
|
Analyst Name:
Carole Madjo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
221,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|16:01
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|16:01
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|09:41
|adidas Buy
|Warburg Research
|09:06
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:51
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|16:01
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|16:01
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|09:41
|adidas Buy
|Warburg Research
|09:06
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:51
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|16:01
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|09:41
|adidas Buy
|Warburg Research
|08:51
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|adidas Buy
|UBS AG
|08:01
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16:01
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|09:06
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.