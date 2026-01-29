DAX 24.547 +1,0%ESt50 5.953 +1,0%MSCI World 4.554 +0,2%Top 10 Crypto 10,73 -1,9%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.386 -1,8%Euro 1,1951 -0,2%Öl 70,41 -0,6%Gold 5.134 -4,6%
adidas Aktie

Marktkap. 25,81 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW

ISIN DE000A1EWWW0

Warburg Research

adidas Buy

09:41 Uhr
adidas Buy
Aktie in diesem Artikel
adidas
151,90 EUR 0,90 EUR 0,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jörg Philipp Frey attestierte den Herzogenaurachern am Freitag ordentliche Eckdaten für das vierte Quartal 2025 und hob den Aktienrückkauf positiv hervor./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Buy

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
255,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
151,45 €		 Abst. Kursziel*:
68,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
151,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
67,87%
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
221,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

09:41 adidas Buy Warburg Research
09:06 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:51 adidas Buy Deutsche Bank AG
08:31 adidas Buy UBS AG
08:01 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu adidas

TraderFox Kursziele TOP-5-Kursziele der Analysten am 30.01.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 30.01.26
finanzen.net XETRA-Handel: DAX präsentiert sich am Mittag fester
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX am Freitagmittag steigen
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 mit grünem Vorzeichen
finanzen.net adidas-Aktie springt an: Umsatz und Betriebsergebnis gestiegen - Aktienrückkaufprogramm angekündigt
finanzen.net adidas Aktie News: Anleger decken sich am Mittag mit adidas ein
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Leichtes Plus - Adidas legen nach Zahlen kräftig zu
dpa-afx ROUNDUP: Adidas trotzt US-Zollpolitik - Umsatzrekord und Aktienrückkäufe
finanzen.net Warburg Research: Buy für adidas-Aktie
EQS Group EQS-Adhoc: adidas reports record revenues in 2025 and launches share buyback
EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks NIKE vs. adidas: Which Athleticwear Stock is Poised for Growth?
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights NIKE, adidas and lululemon athletica
Financial Times Adidas Foundation highlights sport’s social value as Yeezy controversy fades
MarketWatch Adidas gets hit with rare double downgrade as BofA calls the end of the ‘casualization’ trend
EQS Group EQS-AFR: adidas AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
BBC Court sides with Adidas in appeal over Kanye West collaboration
