Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX auf Zickzack-Kurs - Anleger zwischen Hoffen und Bangen
adidas Aktie

148,00 EUR +6,60 EUR +4,67 %
STU
Marktkap. 26,28 Mrd. EUR

KGV 22,53
WKN A1EWWW

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol ADDDF

Bernstein Research

14:11 Uhr
adidas
148,00 EUR 6,60 EUR 4,67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Outperform" belassen. Die Experten suchten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse der globalen Konsumgüterbranche nach den Aktienmarktgewinnern im Zuge der Fußballweltmeisterschaft 2026. Im Sportartikelbereich sehen sie Nike und Adidas vorne. Sie sponsern nicht nur die Top Ten der populärsten Fußballer, sondern auch die Top Five der wahrscheinlichsten WM-Sieger./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:36 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
255,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
147,25 €		 Abst. Kursziel*:
73,17%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
148,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
72,30%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
210,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

14:01 adidas Buy UBS AG
13:56 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
09:31 adidas Buy Deutsche Bank AG
04.03.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
04.03.26 adidas Buy Deutsche Bank AG
