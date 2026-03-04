adidas Aktie
Marktkap. 26,28 Mrd. EURKGV 22,53
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Outperform" belassen. Die Experten suchten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse der globalen Konsumgüterbranche nach den Aktienmarktgewinnern im Zuge der Fußballweltmeisterschaft 2026. Im Sportartikelbereich sehen sie Nike und Adidas vorne. Sie sponsern nicht nur die Top Ten der populärsten Fußballer, sondern auch die Top Five der wahrscheinlichsten WM-Sieger./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:36 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Outperform
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
255,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
147,25 €
|Abst. Kursziel*:
73,17%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
148,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
72,30%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
210,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|14:01
|adidas Buy
|UBS AG
|13:56
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:31
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|14:01
|adidas Buy
|UBS AG
|13:56
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:31
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|14:01
|adidas Buy
|UBS AG
|09:31
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|13:56
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital