adidas Aktie
Marktkap. 26,28 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 230 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Diskrepanz zwischen operativer Entwicklung und Aktienkurs sei exorbitant, schrieb Adam Cochrane am Mittwochabend. Er kappte seine operativen Ergebnisschätzungen nach dem Geschäftsbericht. Die Bewertung hält er mit Blick auf die Gewinnaussichten aber für attraktiv./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: adidas Buy
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
200,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
140,00 €
|Abst. Kursziel*:
42,86%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
141,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,99%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
215,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
