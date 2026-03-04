DAX 24.074 -0,5%ESt50 5.836 -0,6%MSCI World 4.487 +0,0%Top 10 Crypto 9,4220 +2,7%Nas 22.807 +1,3%Bitcoin 62.184 -0,4%Euro 1,1594 -0,3%Öl 83,77 +1,4%Gold 5.167 +0,5%
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt
Iran-Krieg bleibt bestimmendes Thema: DAX fällt erneut in Richtung 24.000-Punkte-Marke
adidas Aktie

141,85 EUR +0,45 EUR +0,32 %
STU
Marktkap. 26,28 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN wurde kopiert
WKN A1EWWW

ISIN wurde kopiert
ISIN DE000A1EWWW0

Symbol wurde kopiert
Symbol ADDDF

Deutsche Bank AG

adidas Buy

09:31 Uhr
adidas Buy
adidas
141,85 EUR 0,45 EUR 0,32%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 230 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Diskrepanz zwischen operativer Entwicklung und Aktienkurs sei exorbitant, schrieb Adam Cochrane am Mittwochabend. Er kappte seine operativen Ergebnisschätzungen nach dem Geschäftsbericht. Die Bewertung hält er mit Blick auf die Gewinnaussichten aber für attraktiv./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 21:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Buy

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
140,00 €		 Abst. Kursziel*:
42,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
141,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,99%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
215,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

04.03.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
04.03.26 adidas Buy Deutsche Bank AG
04.03.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
04.03.26 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
04.03.26 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
