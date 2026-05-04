adidas Aktie

Marktkap. 26,34 Mrd. EUR

KGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN A1EWWW

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol ADDDF

RBC Capital Markets

adidas Sector Perform

08:01 Uhr
adidas Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 160 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Piral Dadhania passte sein Bewertungsmodell am Montagabend an die Resultate des ersten Quartals an. Er bleibt mit seinen Schätzungen nahe an den Zielen der Herzogenauracher. Das Unternehmen schlage sich weiter richtig gut. Im zweiten Quartal dürfte das Geschäft mit Schuhen angezogen haben, was der Anlegerstimmung entgegenkommen dürfte./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 17:49 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Sector Perform

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
170,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
141,50 €		 Abst. Kursziel*:
20,14%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
141,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,23%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
202,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

08:01 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
30.04.26 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.26 adidas Buy Deutsche Bank AG
30.04.26 adidas Buy UBS AG
30.04.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
