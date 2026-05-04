adidas Aktie
Marktkap. 26,34 Mrd. EURKGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 160 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Piral Dadhania passte sein Bewertungsmodell am Montagabend an die Resultate des ersten Quartals an. Er bleibt mit seinen Schätzungen nahe an den Zielen der Herzogenauracher. Das Unternehmen schlage sich weiter richtig gut. Im zweiten Quartal dürfte das Geschäft mit Schuhen angezogen haben, was der Anlegerstimmung entgegenkommen dürfte./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 17:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
170,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
141,50 €
|Abst. Kursziel*:
20,14%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
141,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,23%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
202,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu adidas
|08:01
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|adidas Buy
|UBS AG
|30.04.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
