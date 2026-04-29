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GBC

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12:29 Uhr
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Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die UmweltBank AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (per 31.12.) auch aufgrund einer Kundenaktion ein temporär geringeres Zinsergebnis erzielt, die Kundeneinlagen – und damit die zukünftige Basis für zusätzliche Erträge – aber erhöht. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.
Nach Analystenaussage habe sich das Zinsergebnis auf 12,53 Mio. Euro (Q1 2025: 13,66 Mio. Euro) vermindert. Die Basis für das Privatkundengeschäft sei dabei im ersten Quartal 2026 mit einem Anstieg der Kundeneinlagen auf 4.595 Mio. Euro (31.03.25: 3.930 Mio. Euro) aber weiter ausgebaut worden. Ausschlaggebend hierfür habe sich im Wesentlichen die seit Oktober 2025 laufende Tagesgeld-Aktion (3,0 Prozent für die ersten drei Monate) erwiesen. Ein Merkmal dieser auf Kunden- und Einlagenwachstum ausgerichteten Sonderaktion sei eine temporäre Minderung der Zinsmarge ab dem jeweiligen Einlagezeitpunkt. Erst nach Ablauf der drei Monate sowie ab dem siebten Monat setze eine spürbare Steigerung der Zinsmarge ein. Parallel dazu liefere das Firmenkundengeschäft noch keine Impulse für das Zinsergebnis. Zwar seien im ersten Quartal 2026 rund 36 Mio. Euro neue Kredite vergeben worden, aufgrund von Tilgungen habe das Volumen der ausstehenden Umweltkredite jedoch einen Rückgang verzeichnet. Das vorliegenden Zahlenwerk bewege sich weitgehend im Rahmen der Erwartungen von GBC. Aufgrund der Sonderkonditionen seien die Belastungen auf die Zinsmarge aber etwas niedriger eingeschätzt worden. In der Folge bestätigen die Analysten dennoch das Kursziel von 9,00 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.05.2026, 12:15 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 04.05.2026 um 08:25 Uhr fertiggestellt und am 04.05.2026 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b70cfbcdec7a5f4ba0592f3f705607a4
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UmweltBank Kaufen

Unternehmen:
UmweltBank		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
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Kaufen		 Kurs*:
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Rating vorher:
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3,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
136,22%
Analyst Name:
Cosmin Filker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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