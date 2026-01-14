DAX 24.940 -1,4%ESt50 5.925 -1,7%MSCI World 4.507 -0,2%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.993 -0,8%Euro 1,1624 +0,3%Öl 63,62 -0,9%Gold 4.663 +1,5%
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.
Top News
Meta-Aktie im Blick: Verbraucherzentrale klagt weiter wegen Datenskandal Meta-Aktie im Blick: Verbraucherzentrale klagt weiter wegen Datenskandal
Netflix-Aktie: Streaming-Riese will nach Warner-Kauf auch die Leinwand dominieren Netflix-Aktie: Streaming-Riese will nach Warner-Kauf auch die Leinwand dominieren
UmweltBank Aktie

UmweltBank Aktien-Sparplan
3,95 EUR +0,12 EUR +3,13 %
STU
Marktkap. 160,18 Mio. EUR

KGV 306,01 Div. Rendite 0,00%
NEU
WKN 557080

ISIN DE0005570808

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die UmweltBank AG im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) ein starkes Wachstum im Geschäft mit Privatkunden erzielt und die Einlagen dieser Kundengruppe auf 4,3 Mrd. Euro (GJ 2024: 3,5 Mrd. Euro) gesteigert. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel und bestätigen das positive Votum.
Nach Analystenaussage sei der wichtigste Treiber dieser erfolgreichen Entwicklung im vierten Quartal voraussichtlich die seit Oktober 2025 laufende Tagesgeld-Aktion, die für die ersten drei Monate 3,0 Prozent garantiere. Darüber hinaus dürfe auch das im zweiten Halbjahr 2025 eingeführte Girokonto dazu beigetragen haben. Für das Geschäftsjahr 2026 rechne das Management der UmweltBank mit einer Fortsetzung der positiven Entwicklung im Privatkundengeschäft und erwarte einen Anstieg der Privatkundeneinlagen auf 5,4 Mrd. Euro. Dementgegen habe sich das Firmenkundengeschäft rückläufig entwickelt. Mit rund 120 Mio. Euro sei das Neukreditvolumen (Q4 2025: rund 47 Mio. Euro) niedriger als unterhalb der bereits zu den 9-Monatszahlen 2025 reduzierten Prognose eines Neukreditvolumens von 200 bis 250 Mio. Euro gewesen. Insgesamt dürfe sich das ausstehende Kreditvolumen damit reduziert haben. Diese Entwicklung habe GBC vor dem Hintergrund der zunächst kapitalschonenden Vorgehensweise der UmweltBank AG bei der Neukreditvergabe erwartet. Nach der im September 2025 durchgeführten Kapitalerhöhung verfüge die Gesellschaft nun über einen deutlich höheren Kapitalpuffer. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von 9,40 Euro und vergeben unverändert das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.01.2026, 12:00 Uhr)

Unternehmen:
UmweltBank		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
9,40 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
3,90 €		 Abst. Kursziel*:
141,03%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
3,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
137,97%
Analyst Name:
Cosmin Filker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UmweltBank

12:09 UmweltBank Kaufen GBC
03.11.25 UmweltBank Kaufen GBC
29.09.25 UmweltBank Kaufen GBC
12.08.25 UmweltBank Kaufen GBC
06.05.25 UmweltBank Kaufen GBC
mehr Analysen

