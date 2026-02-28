DAX23.696 -3,8%Est505.774 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7600 -3,7%Nas22.749 +0,4%Bitcoin57.826 -1,7%Euro1,1594 -0,8%Öl84,03 +7,6%Gold5.135 -3,5%
Zeitweise -4%: DAX-Kursrutsch scheint unaufhaltsam - Krieg in Nahost bleibt Top-Thema
Zeitweise -4%: DAX-Kursrutsch scheint unaufhaltsam - Krieg in Nahost bleibt Top-Thema
UmweltBank: 2026 mit weiterem Wachstum

03.03.26 12:35 Uhr

Werte in diesem Artikel
Aktien
UmweltBank
3,81 EUR -0,03 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die UmweltBank AG im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) die operativen Erträge deutlich auf 83,10 Mio. Euro (GJ 2024: 63,47 Mio. Euro) gesteigert und dabei wesentlich von einem Anstieg des Zinsergebnisses profitiert. In der Folge senken die Analysten zwar das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.
Nach Analystenaussage sei der Anstieg beim Zinsergebnis insbesondere dem starken Wachstum im Kerngeschäft Privatkunden zu verdanken. Wie bereits im Januar 2026 bekannt gegeben, habe das Einlagevolumen der Privatkunden zum 31.12.2025 rund 4,3 Mrd. Euro (GJ 2024: 3,5 Mrd. Euro) betragen. Das starke Wachstum der Privatkundeneinlagen gleiche zudem die unter den Erwartungen gebliebene Entwicklung im Firmenkundengeschäft [...]

Den vollständigen Artikel lesen sie bei Aktien-Global: zum Artikel.

Analysen zu UmweltBank

DatumRatingAnalyst
12:39UmweltBank KaufenGBC
19.01.2026UmweltBank KaufenGBC
03.11.2025UmweltBank KaufenGBC
29.09.2025UmweltBank KaufenGBC
12.08.2025UmweltBank KaufenGBC
22.08.2022UmweltBank HaltenGBC
07.07.2022UmweltBank HaltenGBC
