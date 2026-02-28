UmweltBank: 2026 mit weiterem Wachstum

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die UmweltBank AG im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) die operativen Erträge deutlich auf 83,10 Mio. Euro (GJ 2024: 63,47 Mio. Euro) gesteigert und dabei wesentlich von einem Anstieg des Zinsergebnisses profitiert. In der Folge senken die Analysten zwar das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei der Anstieg beim Zinsergebnis insbesondere dem starken Wachstum im Kerngeschäft Privatkunden zu verdanken. Wie bereits im Januar 2026 bekannt gegeben, habe das Einlagevolumen der Privatkunden zum 31.12.2025 rund 4,3 Mrd. Euro (GJ 2024: 3,5 Mrd. Euro) betragen. Das starke Wachstum der Privatkundeneinlagen gleiche zudem die unter den Erwartungen gebliebene Entwicklung im Firmenkundengeschäft [...]

