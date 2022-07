Aktie in diesem Artikel UmweltBank 16,30 EUR

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die UmweltBank AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) das ausstehende Kreditvolumen um 10 Prozent 3.072,5 Mio. Euro gesteigert und die Zinserträge um 2,6 Prozent auf 70,9 Mio. Euro verbessert. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel und nennen ein neutrales Votum.

Nach Analystenaussage habe das Vorsteuerergebnis wegen höherer Verwaltungskosten nur leicht auf 38,09 Mio. Euro (GJ 2020: 37,85 Mio. Euro) zugelegt. Hintergrund hierfür seien der Personalaufbau, eine höhere Zuführung zur Einlagesicherung nach der Insolvenz des Greensill-Konzerns und der Wegfall eines Sonderertrags aus dem Vorjahr. Bilanziell weise die UmweltBank laut GBC eine im Branchenvergleich überdurchschnittlich gute Eigenkapital-Ausstattung auf. Nach der im Oktober 2021 erfolgreich durchgeführten Kapitalerhöhung über 73,08 Mio. Euro habe sich das Eigenkapital auf 245,12 Mio. Euro (31.12.2020: 162,89 Mio. Euro) verbessert. Die aufsichtsrechtliche Eigenkapitalquote sei auf 16,6 Prozent (31.12.2020: 14,6 Prozent) geklettert. Gemäß Unternehmens-Guidance werde für das Geschäftsjahr 2022 mit einer stabilen Entwicklung der Zinsmarge gerechnet. Der absolute Zinsüberschuss solle jedoch aufgrund des Auslaufs von Corona-Sonderkonditionen bei den GLRG-Mitteln moderat sinken. Vor diesem Hintergrund rechne auch das Analystenteam mit einem Rückgang des Zinsergebnisses auf 60,26 Mio. Euro. Aufgrund des marktbedingten Anstiegs des risikolosen Zinssatzes auf 0,8 Prozent seien die Eigenkapitalkosten gemäß des Bewertungsmodells von GBC angestiegen. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel auf 17,20 Euro (zuvor: 19,05 Euro) und senken das Rating auf „Halten“ (zuvor: „Kaufen“).



