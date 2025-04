GBC

UmweltBank Kaufen

11:59 Uhr

Aktie in diesem Artikel UmweltBank 4,66 EUR -0,42 EUR -8,27% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die UmweltBank AG im Geschäftsjahr 2024 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen die Gesamterträge deutlich verbessert und dabei von einem auf fast 45 Mio. Euro (GJ 2023: 41,11 Mio. Euro) gestiegenen Zinsergebnis profitiert. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Votum.



Nach Analystenaussage habe das Ergebnis vor Steuern und Rücklagenbildung mit -8,52 Mio. Euro (GJ 2023: -5,61 Mio. Euro) innerhalb der Guidance des Unternehmens von -5 bis -10 Mio. Euro gelegen. Im Rahmen der vorläufigen Zahlen sei laut GBC vom Vorstand der UmweltBank für 2025 die Rückkehr in die Gewinnzone in Aussicht gestellt worden. Demnach werde ein Vorsteuerergebnis in einer Bandbreite von 5 bis 10 Mio. Euro angestrebt. Bereits auf dem Capital Markets Day Mitte Januar habe Dietmar von Blücher einen Ausblick auf die künftigen Treiber der Geschäftsentwicklung gegeben. Diese seien nun durch die vorläufigen Zahlen bestätigt worden. Laut GBC ergebe die Summe der diskontierten Residualerträge einen Wert von 370,80 Mio. Euro. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 10,40 Euro (zuvor: 10,00 Euro) je Aktie und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.04.2025, 11:50 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 07.04.2025 um 08:34 Uhr fertiggestellt und am 07.04.2025 um 10:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/32194.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com