Zollchaos: Asiens Börsen unter Druck -- Trump will Stahlzölle verdoppeln - EU droht mit Gegenzöllen -- Deutsche Meyer Burger-Töchter insolvent -- thyssenkrupp Steel im Fokus

Der deutsche Leitindex zeigte sich im Freitagshandel im Verlauf etwas stärker.

Der DAX legte zum Ertönen der Startglocke minimal zu. Anschließend baute er sein kleines Plus aber etwas aus und eroberte dabei auch zeitweise die 24.000er-Marke zurück. Verteidigen konnte er die Marke letztlich jedoch nicht und ging mit einen Aufschlag von 0,27 Prozent auf 23.997,48 Punkte ins Wochenende.

Der TecDAX bewegte sich ebenfalls - zumindest knapp - in der Gewinnzone, nachdem er noch quasi unverändert in den Handel gestartet war. Er beendete die Woche dann jedoch 0,1 Prozent tiefer bei 3.846,85 Einheiten.

Am letzten Handelstag der Woche tat sich nach dem jüngsten Dämpfer nicht allzu viel. Denn kurz vor US-Handelsschluss am Vortag hatte ein Berufungsgericht die angeordnete Blockade fast aller Trump-Zölle vorerst wieder aufgehoben, was die Unsicherheit an den Märkten erhöhte. Zudem befanden sich viele Anleger nach dem gestrigen Feiertag bereits im verlängerten Wochenende - mit einem entsprechend eher dünnen Handel.

Trotz der verhaltenen Marktaktivität rückten im weiteren Verlauf des Tages die Inflationszahlen aus Deutschland in den Fokus. So sank die deutsche Inflation im Mai leicht auf 2,1 Prozent. Der Verbraucherpreisindex befinde sich leicht über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB), erklärte Helaba-Ökonom Ulrich Wortberg laut dpa. "Vor diesem Hintergrund dürften die Währungshüter darin bestärkt werden, dem Zinssenkungspfad weiter zu folgen, zumal die Inflation in anderen Ländern der Eurozone zum Teil weiter rückläufig war." Am kommenden Donnerstag wird die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank erwartet. An den Märkten rechnet man fest damit, dass die EZB den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte senken wird.

