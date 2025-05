Asiens Börsen leichter -- Uber steigt ins Kurier-Geschäft ein

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex schlug nach den kräftigen Verlusten vom Freitag zum Wochenstart einen Erholungskurs ein. Der DAX eroberte zum Start die Marke von 24.000 Punkten zurück. Diese hatte er in der Vorwoche erstmals übersprungen, am Freitag aber wieder deutlich unterschritten. Im Verlauf blieb der psychologisch wichtige Zählerstand umkämpft. Letztlich beendete der DAX die Sitzung 1,68 Prozent im Plus bei 24.027,65 Punkten.

Der TecDAX zeigte sich zum Start unterdessen ebenfalls deutlich stärker und verteidigte seine Gewinne im Handelsverlauf. Schließlich verabschiedete er sich 1,52 Prozent höher bei 3.831,03 Zählern in den Feierabend. Der DAX dürfte auch am Dienstag weiter um die Marke von 24.000 Punkten schwanken. Zwar konnte er den Rückschlag vom Freitag nach der Zollankündigung durch Trumps spätere Verschiebung der Maßnahmen am Montag weitgehend ausgleichen - es fehlten Zeitweise nur rund 100 Punkte zum Rekord bei 24.152 Zählern -, doch für einen nachhaltigen Anstieg fehlt es derzeit an Impulsen - zumal da am Montag feiertagsbedingt kein Handel in den USA stattfand. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte notierten zum Wochenstart klar im Plus. Der EURO STOXX 50 verbuchte zum Handelsstart Gewinne und baute diese im weiteren Handelsverlauf aus. Letztlich ging er 1,30 Prozent höher bei 5.395,33 Punkten aus dem Handel. Die überraschende Zolldrohung von US-Präsident Trump hatte zum Wochenausklang für Verunsicherung gesorgt und die Märkte unter Druck gesetzt. Am Montag sah die Handelsstimmung bereits wieder freundlicher aus, nachdem die Trump-Administration die Zölle auf 9. Juli verschoben hatte. Am Montag befanden sich die Börsen in den USA und Großbritannien im Feiertag. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die wichtigsten US-Börsen können am Montag feiertagsbedingt nicht auf die jüngsten Zollentwicklungen reagieren. Der Dow Jones war am Freitag 0,61 Prozent tiefer bei 41.603,07 Punkten aus dem Handel gegangen.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite rutschte bis zum Ende der Freitagssitzung um 1 Prozent auf 18.737,21 Punkte ab. In den USA bleiben die Börsen wegen des Memorial Day geschlossen. Auf das Top-Thema des Tages, nämlich dass US-Präsident die angekündigten Zölle auf EU-Importe verschoben hat, können die US-Märkte daher nicht reagieren. US-Präsident Donald Trump hat verkündet, dass die gegen die Europäische Union verhängten Zölle bis zum 9. Juli aufgeschoben werden. Am 1. Juni sollten Zölle in Höhe von 50 Prozent in Kraft treten. Trump schrieb in einem Social-Media-Post, er habe einen Anruf von der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, erhalten, in dem sie um eine Verlängerung gebeten habe. "Es war mein Privileg, dies zu tun", schrieb er. "Sie sagte, wir werden uns schnell zusammensetzen und sehen, ob wir eine Lösung finden können", sagte Trump vor einer Schar von Reportern. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken