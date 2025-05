Erholung geht weiter

Die Verbraucherstimmung in Deutschland zeigt eine uneinheitliche Entwicklung: Die Konjunktur- und Einkommenserwartungen legen spürbar zu.

Im Gegensatz dazu sinkt die Anschaffungsneigung leicht und die Sparneigung nimmt wieder etwas zu. Der Konsumklima-Indikator prognostiziert Juni im Vergleich zum Vormonat (revidiert minus 20,8 Zähler) einen moderaten Anstieg um 0,9 Zähler auf minus 19,9 Punkte. Von Dow Jones Newswires hatten einen Anstieg auf 19,6 Zähler erwartet.

Das Konsumklima legte damit zum dritten Mal in Folge zu und stieg den höchsten Wert seit November 2024. "Das Niveau der Konsumstimmung bleibt überaus niedrig und die Verunsicherung der Verbraucher weiterhin hoch", erklärte Rolf Bürkl, Konsumexperte beim NIM. "Die unberechenbare Zoll- und Handelspolitik der US-Regierung, Turbulenzen an den Börsen sowie Befürchtungen vor einem dritten Jahr der Stagnation in Folge sorgen dafür, dass das Konsumklima somit weiterhin schwach bleibt."

Die Einkommenserwartungen der Verbraucher legten spürbar zu. Der Indikator gewann 6,1 Zähler hinzu und kletterte damit auf 10,4 Punkte. Im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Vorjahres zeigte sich jedoch ein kleines Minus von 2,1 Zählern.

Von den spürbar gestiegenen Einkommensaussichten konnte die Anschaffungsneigung in diesem Monat allerdings nicht profitieren. Nach einem Minus von 1,5 Zählern rutschte der Indikator auf minus 6,4 Punkte. Im Vergleich zum Mai 2024 wurde dagegen ein Plus von knapp 6 Punkten gemessen.

Trotz anhaltender Verunsicherung der Verbraucher legte deren Konjunkturerwartung für die kommenden zwölf Monate weiter zu: Der Konjunkturindikator stieg um 5,9 Zähler und erreichte einen Wert von 13,1 Punkten. Dies ist bereits der vierte Anstieg in Folge. Der Sparindikator stieg - nach einem deutlichen Rückgang im Vormonat - um 1,6 Zähler und kletterte auf 10,0 Punkte.

Von Andreas Plecko

DOW JONES