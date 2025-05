Anteilstausch

Enel wird seine Kapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien in den USA auf konsolidierter Basis um 285 Megawatt auf dann 11,6 Gigawatt erhöhen.

Mit Gulf Pacific Power vereinbarte der italienische Versorger dazu den Tausch von Anteilen an bestehenden Windparks. Enel wird im Zuge des Vorhabens einige Windpark-Beteiligungen auf 51 Prozent aufstocken und dafür andere, meist kleine Beteiligungen abgeben, wie es in einer Mitteilung der Gesellschaft aus Rom heißt. Die Tochtergesellschaft Enel Green Power North America wird Gulf Pacific Power überdies rund 50 Millionen Dollar in bar zahlen.

Es werde erwartet, dass als Folge der Transaktion das ordentliche EBITDA der Enel-Gruppe um etwa 50 Millionen Dollar jährlich steigen wird, wobei zugleich deren Nettofinanzverschuldung um etwa 20 Millionen Dollar wächst.

Die Enel-Aktie gewinnt an der Börse in Mailand zeitweise 0,63 Prozent auf 8,13 Euro.

