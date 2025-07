Bilanzvorlage

PayPal-Aktie fällt trotz Verbsserung bei Umsatz und Gewinn

29.07.25 13:21 Uhr

PayPal hat am Dienstag vor Start an den US-Börsen seine Kennzahlen für das abgelaufene Jahresviertel vorgestellt. So schnitt der Zahlungsdienstleister ab.

PayPal hat heute die Ergebnisse für das zweite Geschäftsquartal 2025 präsentiert, das am 30. Juni 2025 endete. Wer­bung Wer­bung Beim Gewinn je Aktie (EPS) meldete PayPal 1,29 US-Dollar, das Non-GAAP EPS beträgt 1,40 US-Dollar. Die Prognosen von 34 Analysten für das jüngste Jahresviertel beliefen sich im Durchschnitt auf ein EPS von 1,30 US-Dollar je Aktie. Im Vergleich dazu hatte PayPal ein Jahr zuvor noch einen Gewinn pro Aktie von 1,08 US-Dollar, bzw. 1,19 US-Dollar Non-GAAP, in den Büchern stehen. Der Gesamtumsatz des Unternehmens belief sich auf 8,288 Milliarden US-Dollar. Dies steht den Erwartungen von 32 Analysten gegenüber, die im Durchschnitt einen Umsatz von 8,08 Milliarden US-Dollar prognostizierten. Im Vorjahresquartal wurden 7,86 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, was die Erwartung einer Steigerung von 2,83 Prozent zum Ausdruck brachte. Die an der NASDAQ notierte PayPal-Aktie zeigt sich im vorbörslichen Handel zeitweise 4,10 Prozent tiefer bei 75,01 US-Dollar. Redaktion finanzen.net

