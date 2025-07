PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von PayPal. Bei der PayPal-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 66,96 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der PayPal-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 66,96 EUR. Zwischenzeitlich stieg die PayPal-Aktie sogar auf 67,10 EUR. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 66,96 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,09 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 244 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,14 EUR) erklomm das Papier am 04.02.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,11 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,50 EUR ab. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 38,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

PayPal veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,83 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,19 Prozent auf 7,76 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 29.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. PayPal dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.08.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,11 USD je Aktie aus.

