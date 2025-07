Erholungsversuch: DAX im Plus über 24.000 Punkten erwartet -- Asiatische Börsen leichter -- Uniper erwartet Ergebniseinbruch -- TeamViewer wird profitabler -- Hypoport, Tilray im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt wird am Dienstag höher erwartet. In vorbörslichen Indikationen steht der DAX zeitweise 0,39 Prozent höher bei 24.064,18 Punkten. Zum Wochenstart war der deutsche Leitindex noch unter die runde 24.000-Punkte-Marke gerutscht und hatte die Sitzung 1,02 Prozent im Minus bei 23.970,36 Punkten beendet.

Der TecDAX gab am Montag nicht ganz so deutlich nach: Er verabschiedete sich 0,35 Prozent schwächer bei 3.842,24 Zählern in den Feierabend. Zur Startglocke hatte er sich noch freundlich präsentiert. Nach den enttäuschten Reaktionen auf das EU-Zollabkommen mit den USA dürfte sich der DAX am Dienstag an einer Erholung versuchen. Besonders im Fokus steht dabei die Marke von 24.000 Punkten, die der Leitindex zu Wochenbeginn unterschritten hatte, und über die er nun voraussichtlich wieder steigen kann. Positiv werde am Markt gewertet, dass "die Unsicherheit und die Sorge vor einer Eskalation im Handelskonflikt beseitigt wurden", schrieben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte präsentierten sich am Montag schwächer. Der EURO STOXX 50 gab am Ende des Handelstages um 0,35 Prozent auf 5.333,65 Punkte nach, nachdem er fester in den Montagshandel gestartet war. Für Dienstag erwarten Händler eine Seitwärtsbewegung. Die Diskussion um das EU-US-Handelsabkommen sei weitgehend abgeschlossen, bereits an der Wall Street habe das Thema an Bedeutung verloren. Im Mittelpunkt steht nun die anstehende Fed-Sitzung - insbesondere Aussagen zur Inflation und den Auswirkungen der Zölle. Von US-Präsident Trump werden erneut Angriffe auf Notenbankchef Jerome Powell erwartet, was Spekulationen über dessen möglichen Nachfolger anheizen dürfte. Zudem rücken zahlreiche Unternehmensberichte in den Fokus - die Berichtssaison sorgt laut Händlern diesmal für besonders starke Kursreaktionen bei Abweichungen von den Erwartungen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen beendeten den Montagshandel uneinheitlich. Der Dow Jones ging bei 44.837,56 Punkten um 0,14 Prozent leichter aus der Sitzung. Eröffnet hatte er noch knapp im Plus, dann jedoch im Verlauf das Vorzeichen gewechselt und sich im Minus festgesetzt.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss mit einem Plus von 0,33 Prozent auf 21.178,58 Zähler. Bereits zum Start konnte der Techindex zulegen und zeitweise bei 21.202,18 Punkten ein neues Allzeithoch markieren.

Auch der marktbreite S&P 500 konnte am Montag zeitweise eine neue Bestmarke bei 6.401,07 Zählern erklimmen, bevor er bei 6.389,77 Einheiten um nur noch minimale 0,02 Prozent höher schloss. Die Vereinigten Staaten und die Europäische Union haben sich am Wochenende auf einen generellen Einfuhrzoll von 15 Prozent für die meisten europäischen Produkte verständigt, die in die USA geliefert werden. Dieser Satz gilt unter anderem für Autos, Halbleiter und Arzneimittel. Ausnahmen bilden jedoch Stahl und Aluminium, bei denen weiterhin ein erhöhter Zollsatz von 50 Prozent zur Anwendung kommt. Bestimmte Waren wie Flugzeuge und deren Bauteile, Ausrüstung für die Halbleiterproduktion, ausgewählte Chemikalien sowie diverse landwirtschaftliche Erzeugnisse bleiben hingegen von den Zöllen ausgenommen. Im Blickpunkt der Anleger standen auf Unternehmensseite unter anderem die Tesla-Aktien. Das Unternehmen hat einen Großauftrag an Samsung vergeben. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken