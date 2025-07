Stühlerücken

Der US-Konsumgüterriese Procter & Gamble (P&G) bekommt einen neuen Chef.

Der bisher für das operative Geschäft zuständige Shailesh Jejurikar werde Jon Moeller zum 1. Januar 2026 ablösen, teilte Procter & Gamble (P&G) am Montag mit. Dieser soll zu diesem Zeitpunkt an die Spitze des Verwaltungsrats wechseln.

Procter & Gamble erwartet hohe Belastungen durch Zölle

Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble erwartet hohe Kosten durch die US-Zollpolitik. So dürften sich die Belastungen im gerade angelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende Juni) auf etwa 800 Millionen US-Dollar nach Steuern belaufen, teilte das Unternehmen am Dienstag bei der Vorlage der Jahreszahlen mit. Gegenwind gebe es zudem durch höhere Rohstoffpreise sowie Zinskosten. Insgesamt rechnet Procter & Gamble mit Belastungen von 39 Cent für das bereinigte Ergebnis je Aktie.

Für 2025/26 rechnet der Konsumgüterkonzern mit einem stagnierenden bis vier Prozent höheren bereinigten Ergebnis je Aktie von 6,83 bis 7,09 Dollar. In der Mitte der Spanne würde dies 6,96 Dollar entsprechen. Analysten haben bislang 6,99 Dollar je Aktie auf dem Zettel. Auch beim Umsatz erwartet das Unternehmen keine großen Sprünge und geht von einem organischen Wachstum von null bis vier Prozent aus. Herausgerechnet sind dabei Währungs- sowie Portfolioeffekte. Auch hier erwarten die Marktexperten mit 2,55 Prozent Plus etwas mehr als den Mittelwert.

Im vergangenen Geschäftsjahr stagnierte der Umsatz bei gut 84 Milliarden Dollar (rund 72 Mrd Euro). Organisch legte er um zwei Prozent zu. Im vierten Quartal stiegen die Erlöse organisch ebenfalls um zwei Prozent und fielen etwas besser aus als Analysten erwartet hatten. Unter dem Strich verdiente Procter & Gamble 2024/25 mit fast 16 Milliarden Dollar sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor, das bereinigte Ergebnis je Aktie fiel besser aus als gedacht. Das Unternehmen hatte Ende April wegen der US-Zollpolitik seine Prognosen gesenkt.

Der zuletzt wachstumsschwache Konzern legte im Juni ein Restrukturierungsprogramm auf, um die Kosten zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Dabei will das Unternehmen auch das Portfolio durchforsten. Insgesamt sollen 7.000 Stellen gestrichen werden, Procter & Gamble rechnet mit Kosten von bis zu 1,6 Milliarden Dollar in den kommenden zwei Jahren.

Dabei wird es einen Wechsel an der Spitze geben, wie das Unternehmen am Vortag mitgeteilt hatte: Der langjährige Vorstand Shailesh Jejurikar soll im Januar den Chefposten von Jon Moeller übernehmen, der an die Spitze des Verwaltungsrats wechselt.

Die P&G-Aktie fällt im Handel an der NYSE zeitweise um 0,73 Prozent auf 155,97 US-Dollar.

