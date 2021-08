Hinter diesen Marken steckt der Konzern Procter & Gamble

• 65 Marken gehören zu P&G• P&G nach Nestlé größter Konsumgüterkonzern der Welt• Von vielen unbemerkt hat es P&G in unseren Sprachgebrauch geschafft

Die Geschichte von Procter & Gamble (P&G) geht bis in das Jahr 1837 zurück. Damals gründeten der englische Kerzendreher William Procter und der irische Seifensieder James Gamble eine gemeinsame Firma: Procter & Gamble. Heute ist P&G, nach Nestlé, einer der größten Konsumgüterkonzerne der Welt. 2019 nutzten mehr als 4,8 Milliarden Menschen mindestens ein Produkt des Konzerns aus Cincinnati, Ohio.

65 Marken gehören dem Konzern an. Hier sind einige der bekanntesten von ihnen:

Babypflege

Wer an Pampers denkt, hat sofort Windeln im Sinn. Und so hat es P&G, wahrscheinlich von vielen unbemerkt, in unseren alltäglichen Sprachgebrauch geschafft. Denn der Konzern produziert unter der Marke Pampers nun seit über 45 Jahren Windel- und Feuchttücher für Babys. Ein ähnliches Beispiel ist Tempo: Die Marke gehört zwar nicht zu P&G, hat sich aber einen Namen als Synonym für Taschentücher gemacht.

Textilpflege

"Nicht nur sauber, sondern porentief rein", mit diesem Slogan warb die Werbeikone Klementine ab 1968 für das erste Vollwaschmittel. Die Marke: Ariel . Zusammen mit Lenor gehören die beiden Marken von P&G zu den bekanntesten für Textilpflege.

Gesichts- und Mundpflege

Braun brachte 1950 den ersten elektrischen Rasierer mit Scherfolie auf den Markt. Die ursprünglich deutsche Braun AG wurde 1967 an das US-amerikanische Unternehmen The Gilette Company verkauft, welches dann im Jahr 2005 wiederum von P&G übernommen wurde. Somit gehören Gilette (und Gilette Venus) sowie Braun nun Procter & Gamble. Auch die Marke für Männer-Pflegeprodukte Old Spice und die Mundpflege-Marke Oral-B gehören zum US-amerikanischen Konzern.

Haarpflege

P&G warb vor einigen Jahren damit, für seine Haarpflege-Marke Head & Shoulders die "erste recycelbare Shampoo-Flasche aus gesammeltem Strandplastik" als Verpackung zu nutzen. Allerdings bestand die Flasche nur zu einem Fünftel aus gesammeltem Strandplastik. Nach einem Gerichtsurteil musste dessen enthaltener Prozentanteil dann auf der Flasche vermerkt werden. Auch die bekannte Marke Pantene PRO-V gehört zu P&G.

Haushalt

Wer kennt ihn nicht, den muskulösen Mann mit der Glatze, dem Ohrring und dem stets strahlend weißen T-Shirt? Meister Proper , dessen eigentlicher Name Mr. Clean ist, warb ab 1967 für P&G und seine Putzmittel. Weitere bekannte Haushalts-Marken von P&G sind Swiffer , Fairy und febreze. r

Gesundheit

Auch die Schwangerschaftstests von P&G unter der Marke Clearblue und die Damenhygiene-Artikel unter der Marke alyways sind bekannt. Erstere gehört dabei eigentlich zu SPD Swiss Precision Diagnostics, welches 2007 aus einem Joint Venture zwischen P&G und dem Pharmakonzern Abbott entstand. Die für Erkältungsprodukte bekannte Marke WICK gehört ebenfalls zu P&G.

P&G ist nicht ohne Grund so bekannt: Das Geschäft des Konzerns besteht in erster Linie darin, vorhandene Marken noch bekannter zu machen und die Marktführerschaft in immer mehr Ländern zu gewinnen. Das Unternehmen gibt außerdem mehrere Milliarden Dollar im Jahr für Werbung aus.

